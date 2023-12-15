Harvard profesörünün eşi Gerber'den kefiye takan öğrenciye sözlü taciz Ekonomi Profesörü Furman'ın eşi Gerber, Harvard öğrencisini, kefiye taktığı için hedef aldı. Sözlü taciz, saniye saniye kaydedildi.

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AA

ABD, Filistin destekçisi öğrenciye yönelik sözcü tacize sahne oldu.

Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jason Furman'ın eşi Eve A. Gerber, aynı üniversiteden kefiye takan bir öğrenciyi takip etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde; Gerber'in, ismi açıklanmayan öğrencinin peşinden gittiği görüldü.

"Terörist şalınla tehlike altında hissettiriyorsun"

Gerber, bu kişiye, "Mahalleleri ve aileleri terörist şalınla tehlike altında hissettirdiğin için teşekkürler." dedi.

Sözlü tacizi kayda alan öğrenci ise Gerber'e "Filistinliler, İsrail ülkelerini işgal ettiğinde tehlike altında hissetmişti." cevabını verdi.

Tepki çekince özür diledi

Profesörün eşi Gerber, sosyal medyada karşılaştığı tepkilerin ardından X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "giyimi yüzünden birini rahatsız ettiği, ayrımcı ve suçlayıcı bir dil kullandığı" için özür dilerken davranışından pişman olduğunu belirtti.

"Sloganlardan rahatsız oldum"

Eve A. Gerber, paylaşımında, evinin yakınında düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşündeki "sloganlardan rahatsız olduğunu", söz konusu öğrencinin bu yürüyüşten geldiğini düşündüğü belirtti.

Profesör Furman da tacize uğrayan öğrenciden eşinin davranışı için özür diledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)