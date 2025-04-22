Harvard Üniversitesi'nden Trump yönetimine dava

DHA
Harvard Üniversitesi ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerilim sürüyor...
Son yaşanan olayda, Harvard Üniversitesi, Trump’ın fonları dondurma kararına karşı dün Boston’daki federal mahkemede dava açtı.
ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili açıklamayı, üniversitenin rektörü Alan Garber yaptı.
Garber, üniversitenin vergi muafiyetinin de kaldırılmasının göz önünde bulunduğunu belirterek, bu tür faaliyetlerin eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında 'ciddi sonuçları' olacağını vurguladı.
"DÜNYA İÇİN BİR YOL GÖSTERİCİ HALİNE GETİREN DEĞERLERİ SAVUNUYORUZ"
Garber, "Bugün, Amerikan yükseköğretimini dünya için bir yol gösterici haline getiren değerleri savunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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