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Harvard Üniversitesi'nden Trump yönetimine dava

Harvard Üniversitesi'nden Trump yönetimine dava Üniversitenin rektörü Alan Garber tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın fonları dondurma kararına karşı dün Boston’daki federal mahkemede dava açıldığı bildirilerek "Bugün, Amerikan yükseköğretimini dünya için bir yol gösterici haline getiren değerleri savunuyoruz" denildi.