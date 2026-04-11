Haşdi Şabi’den savaş bilançosu: 80 ölü, 270 yaralı

Irak’taki İran yanlısı Haşdi Şabi örgütü, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ilişkin yaşadıkları can kayıplarına yönelik açıklama yaptı.

SALDIRILARDA 80 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, 28 Şubat ile 8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen saldırılarda Haşdi Şabi üyesi 80 kişinin hayatını kaybettiği, 270’ten fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu saldırılar "Siyonist-Amerikan saldırganlığı" olarak nitelendirilirken, Haşdi Şabi unsurlarına yönelik bin 450 saldırı gerçekleştirildiği vurgulandı.

ABD ile İran arasında başlayan ve 40 gün süren çatışmalar sırasında Irak’ın farklı vilayetlerinde Haşdi Şabi’ye ait karargahlar ve mevzilere neredeyse her gün hava saldırıları düzenlenmişti. Saldırıların en yoğun yaşandığı vilayetler arasında Anbar, Musul ve Babil bölgeleri bulunuyor.