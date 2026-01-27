Haseke'de YPG'li teröristler hendek kazıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye’nin doğusunda yaşanan son gelişmeler, dengeleri köklü biçimde değiştirdi.

Birçok bölge terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye kolu olan SDG'den geri alınırken, Haseke'de ise ateşkes kararı alındı.

4 günlük ateşkes süresinin dolmasının ardından Suriye hükümeti, 24 Ocak tarihinde ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını duyurmuş, Haseke'den sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağını açıklamıştı.

HENDEK KAZIP MEVZİ YAPTILAR

Bölgede derin bir sessizlik hakimken, YPG'li teröristlerin ise hendek çalışmalarına başlamaları dikkat çekti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, teröristlerin hendek kazıp kum torbaları ile mevzi yaptığı görüldü.

NE OLMUŞTU

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG nsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Sürenin dolmasının ardından Suriye ordusu, 24 Ocak saat 23.00 itibariyle ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını ve Haseke'den sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağını açıklamıştı.