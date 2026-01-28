Kıyamet Saati gece yarısına 85 saniye kalaya ayarlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kıyamet Saati, gece yarısına daha da yaklaştırıldı.

ABD Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu, 'insanlığın yok olmaya ne kadar yakın olduğunu' değerlendiren yıllık duyurunun yapıldığı canlı yayında Kıyamet Saati'nin kadranını 00.00'a 85 saniye kalaya ayarlayarak tarihindeki en ileri noktaya getirdi.

'Nükleer savaş, iklim değişikliği, biyoteknolojinin kötüye kullanılması olasılığı ve yeterli kontrol olmadan yapay zekanın artan kullanımı' gibi risklere dikkat çekilirken geçen yıl saatin 89 saniyeye ayarlanmasından bu yana 'zor kazanılan küresel anlayışların çöktüğü, kazananın her şeyi aldığı bir büyük güç rekabetinin hızlandığı ve varoluşsal riskleri azaltmak için gerekli olan uluslararası iş birliğinin baltalandığı' kaydedildi.

ÇATIŞMALARIN TIRMANMA OLASILIĞINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan çatışma ve ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından İran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesine sahip olup olmadığı gibi konulardan örnekler verilen yayında çatışmaların tırmanma olasılığından endişe duyulduğu aktarıldı.

Küresel ısınmayla bağlantılı kuraklıklar, sıcaklık artışları ve sellerin yanı sıra, ülkelerin küresel ısınmayla mücadele için 'anlamlı anlaşmalar' yapmamalarına dikkat çekilirken liderler ve ülkelerin riskleri ele almak için birlikte çalışması halinde saatin geri çevrilebileceğinin altı çizildi.

Kurulun Başkanı Daniel Holz, uluslararası güven ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Dünya, 'biz ve onlar' şeklinde bölünürse ve sıfır toplamlı bir yaklaşım benimsenirse hepimizin kaybetme olasılığı artar" ifadesini kullandı.

NÜKLEER KIYAMET TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

ABD'nin Japonya'ya karşı tarihte ilk kez atom bombası kullanmasından 2 yıl sonra 1947'de Chicago Üniversitesi'ndeki atom bilimcileri öncülüğünde sembolik olarak oluşturulan Kıyamet Saati, insanlığın kendi ürettiği özellikle nükleer teknoloji ile yok oluş felaketi tehlikesine dikkat çekmeyi amaçlıyor.