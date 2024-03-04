Hastaneye yetişemedi! Taylandlı hamile kadın aracın koltuğunda doğum yaptı Tayland’da hamile kadın, hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı. Kadının tek başına gerçekleştirdiği doğum anları araçta bulunan bir diğer yolcu tarafından kayda alındı.

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İHA

İlginç doğumun adresi Tayland..

Ayutthaya eyaletinde dün bir sürücü, sancı çektiğini gördüğü hamile kadını yardım etmek üzere aracına aldı.

Doğumu başlayan hamile kadın, daha fazla dayanamadı ve hastaneye 300 metre kala aracın arka koltuğunda doğum yaptı.

Aracın koltuğunda doğum yaptı

Kadının aracın arka koltuğunda tek başına gerçekleştirdiği doğum anları araçta bulunan bir diğer yolcu tarafından kayda alındı. Anne ve bebeğine ilk müdahale hastanenin önünde otomobilin içinde gerçekleştirildi.

Sağlık durumları iyi

Doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, aracın sürücüsü hastaneden ayrılmadan önce yardım ettiği ancak tanımadığı kadına maddi yardımda bulundu.

Araç sürücüsü 'hayatının en heyecanlı sürüşü' olduğunu söyledi

Araç sürücüsü olayla ilgili yaptığı açıklamada, iki arkadaşıyla sabah saatlerinde dua etmek üzere tapınağa gittiklerini ve sonrasında böyle bir olay yaşadıklarını belirterek, sancılı kadını araca aldıkları andan hastaneye kadar olan beş dakikalık yolculuğun hayatındaki en heyecanlı sürüşü olduğunu ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)