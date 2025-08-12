Havalimanlarında yeni dönem: AB harekete geçti sıvı yasağı esnetiliyor! İşte, yeni sınır…

Avrupa Birliği, ulaşım tercihi hava yolu olan kişileri yakından ilgilendiren bir yeniliğe imza attı. Uçak yolculuklarında el bagajlarında uzun yıllardır uygulanan sıvı yasağı esnetildi.

Yeni adımla birlikte artık uçak yolcularının el bagajlarına iki litreye kadar su veya başka bir içecek almalarına olanak tanındı.

1 Ağustos 2025 itibariyle uygulamaya alınan yeni sıvı sınırının, sadece CT- Tarayıcı (CT Scanner) güvenlik sistemi kullanılan havalimanlarında geçerli olduğu belirtildi.

O HAVALİMANLARINDA SINIR 2 LİTRE OLACAK

Bu yeni tarayıcılar, tüm sıvıları ve diğer eşyaları net şekilde ayırt edebildiğinden uzun yıllardır uygulamada olan sıvı taşıma yasağında sınır esnetildi.

Yıllardır patlayıcı yapımında kullanılabileceği gerekçesiyle ne olduğu tam tespit edilemeyen sıvılar uçağa alınmıyor, sadece 100 ml suya izin veriliyordu.

Yeni tarayıcıların kullanıldığı o havalimanlarında artık isteyen yanına, bir şişe rakı ya da şarap da alabilecek. Ancak parfüm ya da benzeri sıvılar da varsa, bunlar içeceklerden düşülecek.

Yeni tarayıcılar Zürih’te iki bölgede, Roma, Bologna, Torino’daki havaalanlarında kullanılıyor. Almanya’da da yavaş yavaş yeni tarayıcılara geçiliyor. Uygulamanın birçok havaalanında yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi bekleniyor.