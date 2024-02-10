Hawaii'de 5,7 büyüklüğünde deprem ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Büyük Ada'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AA

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yaptığı açıklamaya göre, ABD'nin Hawaii eyaletinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Depremin merkezi ve derinliği

Açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Büyük Ada'nın Pahala yerleşim biriminin 2 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

Depremin yerin 36,8 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle "tsunami" beklenmediğini kaydetti.

Deprem, merkezin yaklaşık 322 kilometre kuzeyindeki Oahu Adası'ndaki Honolulu'dan hissedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)