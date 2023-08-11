Hawaii'de yangın sonucu can kayıpları arttı Yıkıcı yangınlar nedeniyle yüzlerce bina harap oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısının ciddi derecede yükseleceği belirtilirken, son sayı 53 olarak açıklandı.

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AA & Ensonhaber

ABD'nin Hawaii eyaletindeki adalarda çıkan yangın devam ediyor.

Önüne kattığı ne varsa küle çeviren alevler nedeniyle adeta korku filmlerini andıran sahneler kayıtlara geçti.

Devam eden yangınlar nedeniyle can kayıpları her geçen gün artıyor.

53 can kaybı

Büyük Ada ve Maui Adası'ndaki 6 yangında can kaybı sayısı 53'e yükseldi. Kaybolanları bulma çalışmaları hız kesmedi.

Salı günü başlayan yangınlar sebebiyle yaklaşık 1700 bina yıkıldı. Bölgeden binlerce kişi tahliye edildi.

İptal edilen uçuşlar nedeniyle 2 bin yolcu, Maui Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kaldı. Yetkililer, 4 bin kişinin Honolulu Kongre Merkezi'ne sığındığını ifade etti.

Can kaybı 'ciddi ölçüde' artacak

Hawaii Valisi Josh Green, dün yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerden sonra yanan binalarda yapılacak incelemenin ardından can kaybının "ciddi ölçüde" artacağını kaydetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, "Dualarımız, sevdiklerini kaybeden ailelerle" ifadesiyle yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletmişti.

Felaket bölgesi ilan edildi

ABD Başkanı Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini belirtmişti.