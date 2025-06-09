Hayatın durduğu Gazze'de halk Netzarim bölgesine ilerliyor

AA

İsrail'in Gazze Şeridi’ne uyguladığı uzun süreli abluka ve kapalı sınır kapıları, bölgede yaşayan sivillerin temel gıda ve insani yardımlara ulaşmasını neredeyse imkânsız hale getirdi.

Bu nedenle binlerce Filistinli, hayatta kalabilmek için tek umut kapısı haline gelen ABD’nin yardım dağıttığı Netzarim bölgesine yöneldi.

ABLUKA ALTINDA AÇLIKLA MÜCADELE

Gazze Şeridi, İsrail tarafından uygulanan abluka nedeniyle aylardır temel yaşam malzemelerine erişemiyor.

Elektrik, su, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliğiyle boğuşan bölgede gıda krizi kritik seviyelere ulaştı.

YARDIMLAR ULAŞTIRILAMIYOR

Ancak yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasında büyük engeller bulunuyor.

Sınır kapılarının kapalı olması ve İsrail’in yardımların geçişine sık sık izin vermemesi, yardımların ulaşmasını büyük ölçüde geciktiriyor ya da tamamen engelliyor.

NETZARİM BÖLGESİ UMUDA AÇILAN KAPI OLDU

İsrail ordusunun kontrol ettiği ve güvenli bölge olarak ilan edilen Netzarim Koridoru, ABD’nin insani yardım noktalarını kurduğu nadir bölgelerden biri haline geldi.

Gazze’nin farklı noktalarından gelen binlerce Filistinli, burada kurulan yardım noktalarına ulaşmak için zorlu yolları aşarak bölgeye akın ediyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bu bölgede;, gıda paketleri, su, tıbbi yardım ve temel yaşam malzemeleri dağıtılıyor.

Ancak yardım miktarının sınırlı olması nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor ve birçok kişi yardım alamadan geri dönmek zorunda kalıyor.

Yardım sırasında izdiham ve güvenlik sorunları yaşanması da endişeleri artırıyor.