Hayatını kaybeden Papa Francis'a liderlerden taziye mesajları

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88 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, geçirdiği şiddetli bronşit ve çift taraflı zatürreye yenik düştü.

Kısa süre önce hastaneden taburcu edilen ve tedavisi evinde süren Papa Francis, Vatikan'daki Casa Santa Marta'daki ikametgahında yaşamını yitirdi.

Francis'in kaybı, Katolik Hristiyan alemini hüzne boğdu.

Ruhani liderin ölümünün ardından birçok dünya lideri taziye mesajı yayınladı.

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"DEĞERLİ BİR ÇOBANI KAYBETTİK"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de, Papa'nın kaybına ilişkin paylaşımda bulundu.

Meloni'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Papa Francesco, Tanrı’nın evine döndü. Bu haber, içimizi derin bir hüzünle dolduruyor çünkü büyük bir insan ve değerli bir çobanı kaybettik. Onun dostluğuna, öğütlerine ve öğretilerine sahip olma ayrıcalığına eriştim. Bu öğretiler, en zor zamanlarda ve acılarda bile eksilmedi. Via Crucis meditasyonlarında, her şeyi yeniden canlandıran ve insan gözünde barıştırılamaz görüneni uzlaştırabilen bağışın gücünü bizlere hatırlattı. Bir kez daha dünyaya, "yıkmayan, aksine eken, onaran ve koruyan" bir yön değiştirme cesareti çağrısında bulundu. Biz de bu yolda yürüyecek, barışın yolunu arayacak, ortak iyiliği savunacak ve daha adil bir toplum inşa etmek için çaba sarf edeceğiz. Onun öğretileri ve mirası kaybolmayacak. Kutsal Baba'yı büyük bir hüzünle uğurluyoruz, ancak şimdi Tanrı'nın huzurundadır ve huzurludur."

TRUMP'IN YARDIMCISI JD VANCE

Papa Francis'in ölmeden önce son görüşmesini gerçekleştirdiği ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance de taziye mesajı yayınladı.

"Papa Francis’in vefatını yeni öğrendim. Dünyanın dört bir yanındaki onu seven milyonlarca Hristiyan için kalbim sızlıyor.

Dün onu görmüş olmayı çok isterdim, ama çok hasta olduğunu belli ediyordu. Ancak onu, COVID’in ilk günlerinde verdiği bu vaazla hep hatırlayacağım. Gerçekten çok güzeldi.

Ruhu şad olsun."

MACRON

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa Francis'in papalık görevi boyunca her zaman en savunmasız ve en kırılgan olanların yanında yer aldığını ve bunu büyük bir alçakgönüllülükle yaptığını söyledi.

"Buenos Aires'ten Roma'ya kadar Papa Francis, Kilise'nin en yoksullara sevinç ve umut getirmesini istemişti. İnsanları birbirine ve doğaya yakınlaştırmayı amaçlamıştı. Umut, onun ötesinde sonsuzca yeniden doğsun.

Tüm Katoliklere ve yas tutan dünyaya, eşim ve ben düşüncelerimizi gönderiyoruz."

MERZ

Almanya'nın Şansölye adayı Friedrich Merz, Papa Francis'in toplumun en zayıf üyelerine olan yorulmak bilmez bağlılığıyla hatırlanacağını söyledi.

"Papa Francis'in vefatı beni büyük bir üzüntüye boğuyor. Francis, toplumun en zayıf üyeleri için, adalet ve barış için yaptığı yorulmak bilmeyen çalışmalarla hatırlanacak. Alçakgönüllülük ve Tanrı'nın merhametine olan inanç onu yönlendirdi.

Böylece, Kutsal Makam'daki ilk Latin Amerikalı, dünya çapında ve mezhep sınırları ötesinde insanlara dokundu. Bu saatlerde, Kutsal Babalarını kaybeden tüm inananlarla düşüncelerim birlikte. Ruhu huzur içinde yatsın."

HOLLANDA BAŞBAKANI SCHOOF

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, "Papa Francis her bakımdan bir halk adamıydı" açıklamasında bulundu.

"Papa Francis her yönüyle halkın adamıydı. Küresel Katolik topluluğu, çağımızın yakıcı sorunlarını fark eden ve bunlara dikkat çeken bir lidere veda ediyor. Sade yaşam tarzı, hizmet ve şefkat eylemleriyle Papa Francis, hem Katolikler hem de Katolik olmayanlar için bir rol modeldi. Onu büyük bir saygıyla hatırlıyoruz."

HERZOG

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Papa Francis'in derin inanç, barış ve şefkat sahibi biri olduğunu söyledi.

"Tüm Hristiyan dünyasına genel olarak, kutsal topraklardaki Hristiyan mezheplerine özel olarak, Aziz Papa Francis’in vefatı dolayısıyla en derin taziyelerimi ve içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Merhum Papa Francis, büyük bir iman ve geniş bir merhamet sahibi bir insandı, hayatını dünyanın dört bir yanındaki yoksullara hizmet etmeye ve karmaşık ve huzursuz bir dönemde barış çağrısı yapmaya adamıştır.

Aziz Papa, Yahudi dünyasıyla ilişkileri derinleştirmenin önemini kavramış ve karşılıklı anlayış ve saygı sağlamak için dinler arası diyaloğu güçlendirmeye çalışmıştır. Orta Doğu'da barışın sağlanması için ettiği duaların kabul olmasını ve tüm kaçırılanların en kısa sürede kurtarılmasını temenni ediyorum. İnsanlık mirası, daha fazla hayır işine ilham kaynağı olmalı, birliği pekiştirme çabalarını ve insanların kalplerinde umut yayma çabalarını desteklemelidir."