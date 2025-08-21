Hayatını kaybetti: ABD'nin nazik yargıcı Frank Caprio'nun Türk vatandaşıyla duruşması gündemde

Dünyanın en ünlü yargıcı olarak bilinen Frank Caprio, Rhode Island’da uzun yıllar görev yaptı ve "Caught in Providence" adlı televizyon programıyla dünya çapında tanındı.

Amerikalılar, onu "Amerika'nın en nazik yargıcı" olarak bilse de, Caprio’nun asıl farkı, adaleti vicdanlı bir bakış açısıyla yönetmesiydi.

Her davada yalnızca yasaları değil, aynı zamanda insanları ve onların yaşam koşullarını da dikkate alarak kararlar verirdi.

Yargıç Caprio, pankreas kanseri nedeniyle 2025 yılının Ağustos ayında 88 yaşında hayatını kaybetti.

Ancak onun ölümünün ardından, sosyal medyada en çok paylaşılan duruşmalarından biri yeniden gündeme geldi.

MAHMUD TOKUR DURUŞMASI

Bu duruşma, Türk vatandaşı Mahmud Tokur ile olan park cezası duruşmasıydı.

Mahmud Tokur, Türkiye'den ABD’ye yeni gelmiş bir Türk vatandaşıydı.

Tokur, aracını park ettiği yerin yakınında park yasağına dair bir işaret olmadığını belirterek, aldığı ceza hakkında itiraz etti.

Tokur’un bu itirazı, Caprio’nun dikkatli ve empatik yaklaşımıyla yanıt buldu.

“Park yasak değil, ama park etmen gereken yeri bulamadın. Sisteme karşı savaştın ve kazandın” diyerek, park cezasını iptal etti. Bu dava, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.