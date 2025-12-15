Hazırlıklar başladı: O ülkede doğum ücretsiz olacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin Ulusal Sağlık Sigortası İdaresi, ülkenin doğum oranlarındaki düşüşün önüne geçmek için 2026 yılında ülke genelinde doğumların ücretsiz hale getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Ulusal Sağlık Güvenliği İdaresi ayrıca doğum oranlarını artırmayı amaçlayan diğer önlemlerin yanı sıra esnek çalışma düzenine sahip çalışanları, göçmen işçileri ve yeni istihdam biçimlerinde çalışanları da kapsayacak şekilde doğum sigortası kapsamını genişletmeyi planlıyor.

DOĞUM MASRAFLARINI KAPSAYACAK

Yetkililer, ulusal sağlık sigortasının doğum öncesi kontrollere yönelik tıbbi harcamaları da kapsayacak şekilde iyileştirileceğini belirtti.

Ayrıca, uygulamanın standart tıbbi hizmetleri kapsayacağı ve yüksek maliyetli hastane hizmetlerini veya temel sigorta kapsamındaki ilaçlar ve materyaller dışındaki unsurlardan faydalanmak isteyen kişilerin söz konusu vaatlerden faydalanamayacağı belirtildi.

Yetkililer, "benzer ek ödemelerin" karşılanmayacağını bildirdi. Böylece gelecek yıl temel doğum maliyetlerinin ülke genelindeki sigorta programları tarafından tamamen karşılanması ve kişilerin poliçe limitleri dahilinde standart doğum hizmetleri için ceplerinden hiçbir ücret ödememesi bekleniyor.

255 MİLYON KİŞİ SİGORTALI

İdareden yapılan açıklamada, Çin’deki poliçe kapsamında Jilin, Jiangsu ve Shandong eyaletleri dahil ülkenin 7 bölgesinde hastane doğumlarında halkın tıbbi harcamalarında halihazırda tam destek sağlandığı ve doğum sigortası programına kayıtlı kadınların sayısının 255 milyona ulaştığı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu bölgelerde kısırlık tedavilerinin de temel sağlık sigortası planı kapsamında bulunduğu aktarıldı.