Gazze'de can kaybı 70 bin 665'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da İsrail askerleri anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef alıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 393 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da belirtildiği açıklamada, toplam can kaybının 393'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 632'ye yükseldiği, yaralı sayısının da bin 68'e ulaştığı aktarıldı.

CAN KAYBI 70 BİN 665'E YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 665'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 145'e ulaştığı aktarıldı.