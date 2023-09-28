Heathrow'da üçüncü pist tartışmaları: İstanbul'u örnek verdiler Londra'daki havalimanıyla ilgili tartışmaları aktaran İngiliz basını, İstanbul Havalimanı'nın geldiği noktaya dikkati çekti.

ensonhaber.com

İstanbul Havalimanı, açıldığı günden bu yana önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Uçuş sayılarıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul, uluslararası basının da gündemini meşgul ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması için tartışmalar yıllardır sürüyor.

Heathrow'da üçüncü pist bilmecesi

Havalimanının ihtiyaç duyduğu üçüncü pistin ne zaman ve nasıl inşa edileceği ise belirsizliğini koruyor.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, "Heathrow'un üçüncü pisti nihayet ilerleyecek mi?" başlıklı haberinde konuyu irdeledi ve Türkiye'den örnek verdi.

Duran projeyi hayata geçirmeye çalışıyorlar

Heathrow'a atanan yeni genel müdür ve seyahatlerdeki ciddi yükselişin, duran projeyi yeniden canlandırabileceği belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan havacılık sektörünün yeniden toparlandığı, İngiltere'nin en büyük havalimanının yılda 480 bin uçuşluk maksimum kapasiteye yaklaştığı ifade edildi.

İstanbul Havalimanı örneği

Bu durumun, ülkedeki havalimanlarının kapasitesinin nasıl genişleteceğine dair tartışmaları beraberinde getirdiği kaydedilirken, "Ancak artan maliyetler buna engel." ifadesi kullanıldı.

Tartışmaların merkezinde İstanbul Havalimanı'nın gerisinde yer alan Heathrow'un olduğu vurgulandı.

"Şimdi Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu"

Megakentteki havalimanının ilk etabının dört yıl önce yaklaşık 11 milyar dolar maliyetle açıldığı anımsatılarak şöyle denildi:

Şimdi ise yılda 90 milyon yolcuya hizmet verebilen beş pistiyle Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Belirsizlik devam ediyor

Öte yandan, Heathrow'a bundan sonra ne olacağının, üçüncü pist için nasıl ilerleneceğine karar vermesi gereken Kopenhag Havalimanı'ndan gelen yeni CEO Thomas Woldbye'a bağlı olduğu aktarıldı.

Haberde, "Havalimanının hissedarları ve yönetim kurulu henüz üçüncü pist konusunda ilerleyip ilerlememeye karar vermedi." notu paylaşıldı.