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AA

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim sürüyor.

Hint ordusunun füze saldırısından sonra Pakistan, saldırılara karşılık olarak askeri bir operasyon başlattıç

Pakistan yönetimi, askeri operasyonun ilk ayağında yapılan hava saldırısında Hint ordusunun 4 askeri üssünü vurduğunu duyurdu.

Hindistan bu iddiaları doğruladı.

ASKERİ ÜSLERİN VURULDUĞU İDDİASI DOĞRULANDI

Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Kara Kuvvetlerinden Albay Sofiya Qureshi ve Hava Kuvvetlerinden Komutan Vyomika Singh, Pakistan ordusunun da benzer yaklaşım sergilemesi koşuluyla "gerilimi tırmandırmaktan kaçınma konusunda kararlı olduklarını" dile getirdi.

Singh, Pakistan'ın "dron saldırılarına karşılık olarak", Pencap eyaletindeki Rafiqui, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Pasrur, Sialkot ve Chunia ile Sind eyaletindeki Sukkur kentlerindeki askeri üslere hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

PERSONEL VE EKİPMAN ZARAR GÖRDÜ

Pakistan'ın hava saldırılarında Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'deki Udhampur, Pencap eyaletindeki Pathankot, Adampur ve Gujarat eyaletindeki Bhuj üslerinde ekipman ve personelin hafif hasar aldığını kaydeden Singh, Hindistan'a ait S-400 savunma sistemi füzelerinin vurulduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

"PAKİSTAN GERİLİMİ TIRMANDIRMA NİYETİNDE"

Singh, Pakistan birliklerinin ileri bölgelere doğru hareket ettiğini öne sürerek, "Bu da gerilimi daha da tırmandırma niyetinde olduklarını gösteriyor." iddiasında bulundu.

Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin yüksek operasyonel hazırlık durumunda olduğunu kaydeden Singh, Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin "gerilimi tırmandırmama" taahhüdünü, Pakistan tarafının da "aynı tavrı sergilemesi koşuluyla" yinelediğini savundu.

AĞIR HASAR İDDİALARINI KABUL ETMİYOR

Pakistan'ın gece düzenlediği saldırılarda "Hindistan'daki 26 noktanın insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındığını" belirten Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Misri, saldırılarda Hindistan'ın askeri altyapısına büyük zarar verildiği yönündeki iddiaları reddetti.

"ÇOĞU SALDIRIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Albay Qureshi de saldırılarda askeri teçhizatın hasar gördüğünü ve personelden bazılarının yaralandığını doğrularken Pakistan'ın saldırılarının çoğunun etkisiz hale getirildiğini savundu.

Baramulla, Srinagar, Avantipora, Jammu, Pathankot, Bhuj ve Jaisalmer bölgelerinde Pakistan ordusuna ait İHA'ların görüldüğünü belirten Qureshi, "Pakistan ordusu (Hint tarafındaki), Pencap'taki hava üssünü hedef almak üzere saat 01.40'ta yüksek hızlı füzeler kullandı." diye konuştu.