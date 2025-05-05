Hindistan, Chenab Nehri akışını kesti: Pakistan su kriziyle karşı karşıya

İHA

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, Cemmu ve Keşmir'de yaşanan terör saldırısının ardından yeni bir boyuta taşındı. Hindistan, uzun süredir yürürlükte olan İndus Su Anlaşması’nı askıya aldıktan sonra, Chenab Nehri üzerindeki stratejik Baglihar Barajı'nın kapaklarını indirerek Pakistan’a akan suyun yüzde 90’ını durdurdu. Yetkililer, Jhelum Nehri üzerinden sağlanan suyun da benzer şekilde kesilmesinin gündemde olduğunu belirtiyor. Bu gelişmeler, Pakistan'da ciddi bir su krizi endişesini beraberinde getirdi.

KEŞMİR'DE SALDIRI VE SU KRİZİ

Tansiyonun yükselmesinde, Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde yer alan Pahalgam’da gerçekleşen ve 26 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısı belirleyici oldu. Yeni Delhi yönetimi, saldırının arkasında Pakistan’ın parmağı olduğunu öne sürerken, İslamabad iddiaları kesin bir dille yalanladı. Pakistan hükümeti ise Hindistan’ın askeri bir operasyon hazırlığında olduğuna dair "güvenilir istihbarat" aldıklarını açıkladı.

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİTİK SU DİPLOMASİSİ

İndus Nehri Havzası’na ilişkin 1960 tarihli anlaşma, iki ülke arasında bugüne dek pek çok çatışmanın ortasında bir denge unsuru olmuştu. Ancak son gelişmeler, bu diplomatik dengenin ciddi biçimde sarsıldığını gösteriyor. Uzmanlar, suyun bir silah gibi kullanılmasının bölgesel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.