Hindistan ordusu: Pakistan 300-400 Türk İHA'sı sızmaya çalıştı

İHA

Hindistan ordusu, Pakistan ile sınır hattında yaşanan son gerilime ilişkin önemli iddialar ortaya attı. Ordu sözcüsü Albay Sofiya Kureyşi, düzenlediği basın toplantısında Pakistan ordusunun 7 Mayıs’ı 8 Mayıs’a bağlayan gece, Batı sınır hattı boyunca Hindistan hava sahasını defalarca ihlal ettiğini öne sürdü.

"300-400 İHA İLE SALDIRILDI"

Kureyşi’ye göre, bu kapsamda 36 farklı noktada sızma girişimi gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlarda yaklaşık 300 ila 400 civarında insansız hava aracı (İHA) kullanılmış. Albay, söz konusu İHA’ların askeri tesisleri hedef almak ve Hindistan’ın hava savunma kapasitesini test etmek amacıyla devreye sokulmuş olabileceğini belirtti. Aynı gece Kontrol Hattı boyunca ağır kalibreli silahlarla açılan ateşle birlikte, sahanın eş zamanlı olarak havadan ve karadan zorlandığını aktaran Kureyşi, yaşananların basit bir sınır ihlali değil, planlı bir operasyon izlenimi verdiğine dikkat çekti.

"İHA'LAR TÜRK YAPIMI"

Düşürülen bazı İHA’ların enkazı üzerinde incelemelerin sürdüğünü kaydeden Albay Kureyşi, ilk bulguların bu araçların Türk savunma sanayii ürünü olan Asisguard’a ait Songar modeli İHA’lar olduğunu gösterdiğini ifade etti. Olası elektronik istihbarat toplama girişimlerine karşı teyakkuzda olduklarını vurgulayan Hindistan tarafı, bu olayla birlikte bölgedeki gerilimin yeni bir boyuta taşındığını belirtti.