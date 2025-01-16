Hindistan'da Bollywood yıldızı kendi evinde bıçaklandı

İHA

Hindistan'da korkunç bir olay gerçekleşti.

Ülkenin en ünlüleri arasında yer alan Bollywood yıldızlarından Saif Ali Khan'ın Mumbai kentindeki dairesine gece saatlerinde şüpheli bir şahıs girdi.

Evinden gelen sesleri duyan Khan, sesin kaynağını aradığı sırada şahısla burun buruna geldi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Akabinde ünlü oyuncu şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Boynundan, omurgasından ve elinden bıçaklanan 54 yaşındaki Hint oyuncu hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Khan'ın hayati tehlikeyi atlattığı, iyileşme sürecinde olduğu ifade edildi.

Khan'ı ameliyat eden doktorlardan Nitin Dange, "Omurgasına saplanan bıçak nedeniyle torasik omuriliğinde büyük bir yaralanma oldu. Bıçağı çıkarmak ve ayrıca sızan omurilik sıvısını onarmak için ameliyat edildi" şeklinde konuştu.

Saldırgan ise ünlü oyuncuyu bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı.

HIRSIZ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Polisten yapılan açıklamada, daireye giren şahsın hırsız olduğu düşünüldüğü, Khan'ın saldırganı engellemeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığı belirtildi. Evdeki kadın çalışanın da saldırıya uğradığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı. Saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

70'ten fazla film ve televizyon dizisinde yer alan ve birçok ödül kazanan Saif Ali Khan, düzenli olarak kırmızı halıda yer alıyor.