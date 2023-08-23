Hindistan'da çöken demir yolu köprüsü ölümlere neden oldu

AA

Güney Asya ülkesi Hindistan, yeni bir kazayla gündeme geldi.

Mizoram eyaletinde inşaat halindeki demir yolu köprüsünde çökme yaşandı. Aizawl bölgesindeki olay sonucu birçok işçi yaşamını yitirdi.

Eyalet polisi, kazanın, söz konusu bölgenin yaklaşık 20 kilometre uzağındaki Sairang kasabasında meydana geldiğini aktardı.

Köprü çökmesi sonucu 17 can kaybı yaşandı

Polis, inşaatı henüz tamamlanmamış köprünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Olay esnasında inşaat alanında yaklaşık 40 işçinin bulunduğunu belirten polis, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Eyalet Başbakanı: Üzgünüm

Mizoram Eyaleti Başbakanı Zoramthanga, üzüntüsünü dile getirdi:

Tüm ailelere en derin taziyelerimi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum.



Kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere gelen çok sayıda vatandaşımıza da şükranlarımı sunuyorum.