Hindistan'da Fengal Siklonu alarmı!

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Hindistan'da etkili olan Fengal Siklonu, Tamil Nadu ve Puduçeri eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışlara ve sellere yol açtı.

Şiddetli yağışlar ve seller hayatı olumsuz etkilendi.

"SON 30 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE"

India Today'in haberine göre yetkililer, Tamil Nadu ve Puduçeri eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde siklon nedeniyle "son 30 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu belirtilen şiddetli yağışların hayatı olumsuz etkilediğini aktardı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yetkililer, siklonun yol açtığı şiddetli yağış ve seller sonucu elektrik akımına kapılan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çok sayıda kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisini paylaşan yetkililer, bölgedeki ulaşımı da olumsuz etkileyen Fengal Siklonu'nun gün içinde şiddetini azaltmasını beklediğini bildirdi.