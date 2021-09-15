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- Hindistan'da gişe çalışanı, kamyon kazasından kıl payı kurtuldu
Hindistan'da gişe çalışanı, kamyon kazasından kıl payı kurtuldu
Kamyonun hızla geldiğini gören gişe çalışanı, bulunduğu yeri terk etti. Kaza anı, saniye saniye kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 11:07
- Güncelleme : 15.09.2021 - 11:19
Hindistan'da yaşanan ve faciaya davetiye çıkaran kaza, yürekleri ağza getirdi.
Narottam Singh adlı gişe çalışanı, görev yerinde etrafa bakınırken, kontrolden çıkan kamyonun hızla kendisine doğru yaklaştığını fark etti.
KAMYON GİŞEYE DALDI
Singh, bunun üzerine oturduğu koltuktan kalkarak gişeden hızla uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan kamyon gişeyi yerle bir etti.
ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDU
Kazada şans eseri ölen olmazken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Çalışanın ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar, saniye saniye kaydedildi.
Hindistan'da gişe çalışanı kamyon kazasından kıl payı kurtuldu ViDEO