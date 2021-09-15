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    Hindistan'da gişe çalışanı, kamyon kazasından kıl payı kurtuldu

    Kamyonun hızla geldiğini gören gişe çalışanı, bulunduğu yeri terk etti. Kaza anı, saniye saniye kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 11:19
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    Hindistan'da gişe çalışanı, kamyon kazasından kıl payı kurtuldu

    Hindistan'da yaşanan ve faciaya davetiye çıkaran kaza, yürekleri ağza getirdi.

    Narottam Singh adlı gişe çalışanı, görev yerinde etrafa bakınırken, kontrolden çıkan kamyonun hızla kendisine doğru yaklaştığını fark etti.

    KAMYON GİŞEYE DALDI

    Singh, bunun üzerine oturduğu koltuktan kalkarak gişeden hızla uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan kamyon gişeyi yerle bir etti.

    ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDU

    Kazada şans eseri ölen olmazken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Çalışanın ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar, saniye saniye kaydedildi.

    Hindistan'da gişe çalışanı kamyon kazasından kıl payı kurtuldu ViDEO

    Hindistan da gişe çalışanı, kamyon kazasından kıl payı kurtuldu #1

    Hindistan da gişe çalışanı, kamyon kazasından kıl payı kurtuldu #2

    Hindistan da gişe çalışanı, kamyon kazasından kıl payı kurtuldu #3

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