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Haber Merkezi

Hindistan'da pes dedirten bir olay meydana geldi.

Ülkede bir polis memuru, görevi başındayken bir kadınla ilişkiye girdi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olay, ülkede ve dünya kamuoyunda yankı uyandırdı.

GÖREVİ BAŞINDAYKEN İLİŞKİYE GİRDİ

Yapılan incelemenin ardından, görev sırasında disiplin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Yetkililer, kamu düzenini koruma sorumluluğundaki memurların bu tür davranışlarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan yetkililer, bu tür olayların tekrarlanmaması için önleyici adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Hindistan'daki emniyet teşkilatında disiplinin sağlanması adına yeni düzenlemeler gündeme gelebilir.