Hindistan'da görme engelli çift, oğullarının öldüğünü 4 gün sonra fark etti

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Hindistan’da ilginç bir olay yaşandı.

60 yaşındaki Kaluva Ramana ve 65 yaşındaki Shantikumara Kumari, 30 yaşındaki oğulları Pramod ile yaşıyordu.

Görme engelli oldukları bilinen çift, birkaç gün boyunca oğullarından ses alamayınca dışarı çıktığını veya bir yere gitmiş olabileceğini düşündü.

KOMŞULAR DİNLEMEDİ

Pramod'un ortadan kaybolmasının üzerinden 3 gün geçince aile durumu komşularını bildirmeye çalıştı anca komşular çifti umursamadı.

The Free Press Journal'ın haberine göre, herkes genç adamın bir yere ziyarete gittiğini düşünüyordu.

4 GÜN BOYUNCA CESETLE YAŞADILAR

Evden gelen kötü koku üzerine komşuların polisi araması sonucu olay ortaya çıktı.

Polis, yaşlı çifti çürümeye başlayan oğullarının cesediyle birlikte buldu.

Acil bir şekilde hastaneye kaldırılan çifte yemek ve su verildi.

ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

Polis ekipleri, alkol bağımlısı olduğu belirtilen Pramod'un eşinin, iki kızını alarak evi terk ettiğini söyledi. Adamın uykusunda öldüğünü tahmin ettiğini söyleyen polis memuru Surya Nayak, ''Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak" dedi.

Pramod'un cesedi, ölüm tarihi ve nedeninin belirlenmesi için hastaneye gönderildi.