Hindistan'da güvercin beslemek yasaklandı: Sağlık krizi kapıda

Hindistan'da ilginç karar...

Ülkenin batısındaki Mumbai kentinde güvercinlere kamusal alanlarda yem vermeyi yasaklayan mahkeme kararı, belediye yetkilileri, halk sağlığı savunucuları ve kuşseverler arasında büyük bir krize yol açtı.

PROTESTOCULAR POLİSLE ÇATIŞTI

Ay başında, onlarca yıllık bir 'kabutarkhana'nın (güvercin besleme alanı) kapatılmasına karşı çıkan yüzlerce kişi polisle iki kez çatıştı.

Protestocular brandaları yırtıp süresiz açlık grevi tehdidinde bulunurken, yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı.

Yasağın gerekçesi olarak güvercin dışkılarının yol açtığı sağlık riskleri olduğu belirtildi.

SAĞLIK KAYGILARI VE ARTAN GÜVERCİN NÜFUSU

Araştırmalar, güvercin dışkılarının akciğer iltihabı, mantar enfeksiyonları ve kalıcı solunum sorunlarına yol açabildiğini ortaya koyuyor.

Hindistan’da güvercin nüfusunun 2000 yılından bu yana yüzde 150’den fazla arttığı, bunun da ciddi ekolojik ve sağlık sorunları yarattığı belirtiliyor.

2023 'State of India’s Birds' raporuna göre, her bir güvercin yılda 15 kilograma kadar dışkı üretebiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Delhi’de bir çocuğun, güvercin dışkısına uzun süre maruz kalması sonucu hayatını kaybetmesi, uzmanların uyarılarını güçlendirdi.

KÜLTÜREL VE DİNİ BOYUT

Güvercinler, Hindistan’ın kültürel yaşamında önemli bir yere sahip.

Filmlerden günlük yaşama kadar birçok alanda güvercin besleme sahneleri sıkça görülüyor. Bazı kabutarkhanalar, tarihi ve hayır amaçlı yapılar olarak biliniyor.

Özellikle Jain toplumu için güvercinlere yem vermek dini bir görev olarak görülüyor.

Bu nedenle Mumbai’deki yasak, dini çevrelerin sert tepkisine yol açtı.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Bombay Yüksek Mahkemesi, yasağa karşı açılan davayı reddederek halk sağlığının 'öncelikli' olduğunu vurguladı.

Ancak aynı zamanda bir uzmanlar paneli kurarak alternatif öneriler geliştirilmesini istedi.

Hayvan hakları örgütü PETA India, sabah ve akşam belirlenen saatlerde sınırlı besleme yapılmasını öneriyor.

Bu sayede hem hijyen sağlanabileceği hem de insanların kuşlarla olan bağının korunabileceği savunuluyor.