Hindistan'da hastanede boş yatak kavgası: Doktor, hastayı öldüresiye dövdü

Hindistan'ın Shimla kentinden kan donduran görüntüler...

Indira Gandhi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan bir doktor, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu hastasını feci şekilde yumruklayarak darbetti.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Arjun Panwar isimli hasta, yapılan bronkoskopi işleminden sonra nefes darlığı çekmeye başladı.

Can havliyle kendini boş bir yatağa atan Panwar, doktorun yanına gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

"NEDEN YATAĞA YATTIN?" KAVGASI

Panwar’ın ifadelerine göre, doktor nedensiz yere kendisine bağırmaya başladı ve yataktan kalkmasını söyledi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle hızını alamayan doktor, hastayı defalarca kez yumrukladı.

KAMERALARA YANSIDI

Olay anı, odadaki başka bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, ülkede büyük tepki çekti.

Olayın ardından soruşturma başlatılırken, Başhekim Dr. Rahul Rao da doktor hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın ardından hastanın yakınları, hastane binası dışında protesto gösterisi düzenledi.

Hasta, "Doktor geldiğinde bana kaba bir şekilde konuştu. Ona saygılı konuşmasını rica ettiğimde beni dövmeye başladı." diye iddia etti.