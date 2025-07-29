Hindistan'da iki yaşındaki çocuk kobra yılanını ısırarak öldürdü

Hindistan'da daha önce kendisini ısıran yılanı intikam için ısıran bir kişi, dünya basınında bir hayli konuşuldu.

Yine Hindistan'da benzer bir olay yaşandı.

Fakat bu kez 2 yaşındaki bir çocuk bilinçsizce, kendi hayatını kurtarmak için yaptığı hamleyle herkesi şaşkına çevirdi.

YILAN KOLUNU SARINCA KAFASINI ISIRDI

2 yaşındaki Govinda Kumar, Bihar'ın Batı Champaran bölgesindeki Majhaulia bloğundaki Bankatwa köyünde evinin dışında oynuyordu.

O esnada bir buçuk metre boyunda bir kobra yılanı, çocuğa yaklaştı.

Yakınları, küçük çocuğun yılanı fark edip ona bir parça tuğla fırlattığını söyledi. Yılan bir anda çocuğa doğru atıldı ve elini sıkıca sardı.

Govinda, herkesi şoke eden hamleyi yaptı ve sürüngenin kafasına dişlerini geçirerek, onu öldürdü.

ÇOCUK BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Dailymail'in haberine göre, Govinda'nın büyükannesi Mateshwari Devi, "Çocuğun elindeki yılanı görünce herkes ona doğru koştu, ama o sırada çocuk yılanı ısırdı ve onu oracıkta öldürdü." dedi.

Yılanı ısıran çocuk, kısa bir süre sonra bilincini kaybetti ve acil olarak hastaneye götürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Doktorlar, kobra yılanının kafasında ve ağzında oluşan yaralar nedeniyle öldüğünü, yaraların bir çocuğun ısırması sonucu oluştuğuna inanıldığını doğruladı.

Çocuğun zehirlendiğini fakat ölümcül olmadığını belirten Dr. Surab Kumar, "Zamanında yapılan tedavi Govinda'nın hayatını kurtardı." dedi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Doktor, açıklamalarına ise şöyle devam etti:

"Çocuğun durumu şu anda stabil olup, tedavisi doktorların gözetiminde sürdürülmektedir. Çocuğumuz sağlık ekibi tarafından tedavi ediliyor, sürekli ilaç tedavisi uygulanıyor ve gözlem altında tutuluyor."

Doktor ayrıca The Telegraph'a şunları söyledi:

"Şaşırdık ve çocuğun kobra tarafından ısırılmadığından emin olmak için anne ve babasıyla birkaç kez çapraz kontrol yaptık, böylece zehrin kan dolaşımına karışmadığından emin olduk."