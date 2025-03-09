Hindistan'da kan donduran toplu tecavüz vakası: 1 ölü

REUTERS

Hindistan'da mide bulandıran olay....

Dünyayı gezen ve yeni kültürler görmek isteyen gezginlerin uğrak noktası olan Hindistan'da toplu bir tecavüz vakası daha gerçekleşti.

Hindistan'ın güneyindeki ünlü bir UNESCO Dünya Mirası alanı yakınında gezen turist kafilesindeki iki kadın, bölge erkekleri tarafından bir halka içine alınarak toplu tecavüze uğradı.

TURİSTLERE CİNSEL SALDIRI

Polis şefi Ram Arasiddi, Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrailli bir kadın turist ile Hintli işletme sahibinin Karnataka'nın Hampi kentinde bir göl kenarında bir grup erkek tarafından saldırıya uğradıklarını açıkladı.

ERKEK TURİSTLERİ GÖLE ATTILAR

Arasiddi, saldırganların kadınlara tecavüz etmeden önce erkekleri Tungabhadra Nehri kanalına ittiğini belirtirken, kanala itilen ABD'li erkek turistlerden ikisinin kurtulduğu, birinin ise cesedine ertesi sabah ulaşıldığı ifade edildi.

Arasiddi, saldırıya karışan zanlılardan ikisinin tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

"İĞRENÇ VE UTANÇ VERİCİ BİR EYLEM"

Karnataka Başbakanı Siddaramaiah, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Üç motosikletli erkeğin İsrailli ve ABD'li turistlere ve Hintli pansiyon sahibine yönelik saldırısı iğrenç ve utanç verici bir eylem. Olay ihbarı üzerine ilgili polislerden bilgi aldım, detaylı bir soruşturma yürütülüyor ve faillerin en kısa sürede bulunması talimatını verdim. Polis olayla ilgili iki sanığı tutukladı ve soruşturmayı sürdürüyor." diye yazdı.

HİNDİSTAN'DA İLK DEĞİL

Hindistan'da kadınlara yönelik saldırılar, geçen yıl doğudaki Kalküta kentindeki bir hastanede asistan bir doktorun tecavüze uğrayıp öldürülmesinin ardından uluslararası alanda dikkat çekmişti.

Saldırı, kadınların güvenliğinin eksikliğine ilişkin ulusal çapta öfkeye ve protestolara yol açmıştı.