Hindistan'da raylarda uyuyakalan adam ölümden döndü
İHA

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Prayagraj kentinde, bir kişi şemsiyesiyle birlikte raylarda uyuyakaldı.

Rayda yatan adamı fark eden makinist, treni durdurarak muhtemel bir faciayı engelledi.

RAYLARDA UYUYAKALDI

Trenden inerek adamı uyandıran makinist, adamı raylardan uzaklaştırmasının ardından seferine kaldığı yerden devam etti.

MAKİNİST SON ANDA DURDURDU

Adamın neden raylarda uyuyakaldığı henüz bilinmezken, sosyal medya kullanıcıları, adamın alkol nedeniyle raylarda uyuyakalmış olabileceğini öne sürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)