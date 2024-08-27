Hindistan'da raylarda uyuyakalan adam ölümden döndü

İHA
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Prayagraj kentinde, bir kişi şemsiyesiyle birlikte raylarda uyuyakaldı.
Rayda yatan adamı fark eden makinist, treni durdurarak muhtemel bir faciayı engelledi.
RAYLARDA UYUYAKALDI
Trenden inerek adamı uyandıran makinist, adamı raylardan uzaklaştırmasının ardından seferine kaldığı yerden devam etti.
MAKİNİST SON ANDA DURDURDU
Adamın neden raylarda uyuyakaldığı henüz bilinmezken, sosyal medya kullanıcıları, adamın alkol nedeniyle raylarda uyuyakalmış olabileceğini öne sürdü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış