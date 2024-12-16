Hindistan'da şaşırtan olay: Ailesinin yanında çalışmamak için parmaklarını kesti

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Hindistan'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Mayur Tarapara isimli adam, ailesinin elmas işletmesi Anabh Gems isimli şirkette çalışmayı bırakmak için sol elinin dört parmağını kesti.

AİLESİNİN ŞİRKETİNDE ÇALIŞMAMAK İÇİN PARMAKLARINI KESTİ

Tarapara ilk açıklamasında motoksilet sürerken bayıldığı ve bilincini kazandığında parmaklarının koptuğunu söyledi.

Ancak güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde olayın aslının çok başka olduğu ortaya çıktı.

India Today'in aktardığına göre 32 yaşındaki adam, önce bıçak satın aldığını ardından da parmaklarını kestiğini itiraf etti.

'AİLESİNE SÖYLEYECEK CESARETİ BULAMADIĞI İÇİN YAPTI'

Hindistan Suç Şubesi (CID) tarafından yapılan açıklamada Tarapara'nın ailesine şirkette çalışmaya devam etmek istemediğini söyleyecek cesareti bulamadığı ifade edildi.

Yine açıklamada Tarapara’nın çalıştığı muhasebe bölümünün, ağırlıklı olarak yazma becerisine dayandığı ve şahsın parmaklarını kaybetmesi durumunda bu göreve uygun olmayacağını düşündüğü bilgisi paylaşıldı.