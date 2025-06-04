Hindistan'da sel felaketi: 44 ölü

DHA

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Megalaya, Manipur, Tripura, Nagaland ve Mizoram eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, geniş çaplı sellere yol açtı. Bölgeden gelen son bilgilere göre, afet nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44’e ulaştı.

1500'DEN FAZLA KÖY ETKİLENDİ

Yetkililer, sel sularının 1500'den fazla köyü etkilediğini, 14 bin 739 hektardan fazla ekili arazinin ise büyük zarar gördüğünü açıkladı. Tarım alanlarının su altında kalması, bölge halkının geçimini de ciddi şekilde tehdit ediyor.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Afetle birlikte yerinden edilen binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hükümetin yardım ve destek çalışmaları sürerken, meteoroloji yetkilileri yağışların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulundu.