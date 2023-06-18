Hindistan’da sıcak hava dalgası ölümlere neden oldu Termometrelerin 45 dereceyi gördüğü ülkenin iki eyaletinde 98 can kaybı meydana geldi.

AA & Ensonhaber Güney Asya ülkesi Hindistan, sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Ülkede hakim olan kavurucu sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yaklaştı. 98 can kaybı Uttar Pradeş eyaletinde 54 kişi ve Bihar eyaletinde 44 kişi, kavurucu sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Eyalet hükümeti tarafından yapılan açıklamada ölümlerle ilgili tahkikat başlatıldığı kaydedildi. Sıcaklıklar 45 dereceye ulaştı İki eyalette de sıcaklıklar 45 dereceye ulaştı. Bihar eyaletinin başkenti Patna’da tüm okulların 24 Haziran’a kadar tatil edildiği duyuruldu. Al Jazeera'nin aktardığına göre, Hindistan'da sağlık yetkilileri, çoğu ölümlerin kalp krizi, beyin felci ve ishalden yaşandığını söyledi. Yaşlı insanlar savunmasız konumda Aşırı sıcaktan etkilenenlerin kritik durumlarla hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, en savunmasız kesimin yaşlı insanlar olduğuna dikkat çekildi. Kavurucu yaz, elektrik kesintilerini de beraberinde getirdi. Su kesintileri meydana gelirken, aşırı sıcakta vantilatörler ve klimalar çalışmadı. Gözden Kaçmasın Hindistan'da aynı yerdeki köprü ikinci kez çöktü Haberin Detayları