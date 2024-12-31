Hindistan'da sınıfta yetişkin içerik izlerken yakalandığı öğrencisine saldırdı

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Şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının kara deliği olarak bilinen Hindistan'da korkunç bir olay daha yaşandı.

Uttar Pradesh eyaletindeki Jhansi kentinde bir ortaokulda öğretmenlik yapan Kuldeep Yadav, ders sırasında telefonundan yetişkin içerik açıp izlemeye başladı.

O sırada öğrencilerden biri, öğretmenin garip tavırlarını fark ederek yanına yaklaştı.

ÖĞRETMENİ CİNSEL İÇERİK İZLERKEN YAKALADI

Öğretmenin yanına yaklaşan küçük çocuk, ekranda cinsel içerik videosunu gördü.

Bunu fark eden öğrencisini ağır şekilde dövdü.

"OĞLUMU VAHŞİCE DÖVDÜ"

Öğrencinin babası Jay Prakash, öğretmeni polise şikayet etti.

NDTV'ye konuşan baba, "Öğrencilerin tepkisi Bay Yadav'ı öfkelendirdi. Oğluma hakaret edip vahşice dövdü. Saçından tutup kafasını duvara vurdu ve sopasıyla vurdu. Oğlumun kulağı dahil vücudunda yaralar oluştu. Öğretmen hakkında polise şikayette bulundum." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN GÖZALTINDA

Kırsal Bölge Emniyet Müdürü Gopinath Soni, öğretmenin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını doğruladı.

Soni, "Sekiz yaşındaki bir çocuğun sınıf öğretmeni tarafından dövülmesi olayını araştırıyoruz." dedi.