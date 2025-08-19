Hindistan’da tamamen yasaklandı! Kamusal alanda artık yapılmayacak

Hindistan’ın batısındaki finans ve kültür merkezi Mumbai, bu kez gökdelenleri ya da Bollywood yıldızlarıyla değil, güvercinlerle gündeme geldi.

Kentte onlarca yıldır devam eden bir gelenek, mahkeme kararıyla sona erdi: Kamusal alanlarda güvercin beslemek yasaklandı.

Belediye yetkililerinin “halk sağlığını koruma” gerekçesiyle savunduğu yasak, dünya gündeminde büyük bir yankıya neden oldu.

İLTİHAP NEDENİYLE YASAKLANDI!

Söz konusu yasağın alınmasındaki en büyük gerekçelerden biri güvercin dışkısının yarattığı sağlık riskleri olduğu belirtildi.

Araştırmalar, dışkılarda bulunan maddelerin akciğer iltihabı, mantar enfeksiyonları ve kalıcı solunum rahatsızlıklarına yol açabileceğini gösteriyor.