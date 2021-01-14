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- Hindistan'da tır şoförünün sebep olduğu korkunç trafik kazası
Hindistan'da tır şoförünün sebep olduğu korkunç trafik kazası
Asya ülkesinde yaşanan zincirleme kaza kameraya yansıdı. Motosiketli sürücüler, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 12:03
- Güncelleme : 14.01.2021 - 12:14
Hindistan'da yürekleri ağza getiren kaza görüntüleri kayda geçti.
Asya ülkesinde kırmızı ışık yandığı sırada hızla gelen tır, önündeki kamyona çarptı.
Kamyon, çarpmanın etkisiyle önündeki otomobile çarptı ve zincirleme kaza meydana geldi.
ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Motosikletli sürücüler de çarpışmanın etkisiyle etrafa savruldu. Güvenlik kamerası, kaza anını anbean kaydetti.
Kazada neyse ki şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Motosikletli sürücüler, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Hindistan'da tır şoförünün sebep olduğu korkunç trafik kazası ViDEO