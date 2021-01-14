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    Hindistan'da tır şoförünün sebep olduğu korkunç trafik kazası

    Asya ülkesinde yaşanan zincirleme kaza kameraya yansıdı. Motosiketli sürücüler, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 12:14
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    Hindistan'da tır şoförünün sebep olduğu korkunç trafik kazası

    Hindistan'da yürekleri ağza getiren kaza görüntüleri kayda geçti.

    Asya ülkesinde kırmızı ışık yandığı sırada hızla gelen tır, önündeki kamyona çarptı.

    Kamyon, çarpmanın etkisiyle önündeki otomobile çarptı ve zincirleme kaza meydana geldi.

    ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

    Motosikletli sürücüler de çarpışmanın etkisiyle etrafa savruldu. Güvenlik kamerası, kaza anını anbean kaydetti.

    Kazada neyse ki şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Motosikletli sürücüler, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

    Hindistan'da tır şoförünün sebep olduğu korkunç trafik kazası ViDEO

    Hindistan da tır şoförünün sebep olduğu korkunç trafik kazası #1

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