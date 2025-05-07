Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Hindistan ve Pakistan arasında ipler gerildi.

Dünyanın gözü Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime çevrildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada füze sayısının 3 ayrı bölgeden gerçekleştirildiği bildirdi.

Pakistan ordusu, Hindistan'ın saldırılarında 26 sivilin hayatını kaybettiğini, 46'sının yaralandığını açıkladı.

HİNDİSTAN'A AİT 5 SAVAŞ UÇAĞI DA DÜŞÜRÜLDÜ

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Pakistan ordusunun Keşmir'in Hint kontrolündeki bölgesine saldırısında yedi Hindistanlı sivil öldü, 35 kişi de yaralandı.

Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'a ait 5 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Saldırıların ardından Pakistan'ın Pencap eyaletinde acil durum ilan edildi.

"TÜM JETLERİMİZ HAVADA"

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurarak, "Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan'ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak." dedi.

HİNDİSTANLI YETKİLİLERDEN BASIN TOPLANTISI

Hindistanlı yetkililer, Pakistan’a yönelik saldırıların ardından bugün sabah saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi.

The Times of India’nın aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Vikram Misri ve askeri yetkililer Sofiya Qureshi ve Vyomika Singh, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısı, Pahalgam’da turistlerin üzerine ateş açıldığı saldırının görüntüleri ile başladı. Dışişleri Bakanı Misri, turistlere yönelik saldırıdan Leşker-i Tayyibe isimli grubu sorumlu tuttu.

Saldırıyı üstlenen TRF isimli grubun Leşker-i Tayyibe isimli grupla bağlantılı olduğunu sözlerine ekleyen Misri, söz konusu saldırının Keşmir’in Hint kontrolü altındaki bölgesindeki normalliği bozmayı hedef aldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Misri, saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmalar sonucunda saldırının Pakistan ile bağlantısının tespit edildiğini ileri sürdü.

Bakan Misri, saldırının ardından Pakistan'ın "terör altyapısına karşı" herhangi bir şey yapmadığını kaydetti, saldırılarının Pakistan'daki "terör altyapısını yok etmeyi amaçladığını" savundu.

PAKİSTAN: HİNDİSTAN, SALDIRI SIRASINDA BARAJLARI HEDEF ALDI

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

Dawn'ın haberine göre, ISPR Genel Müdürü Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlediğini belirtti. Chaudhry, saldırıda bir caminin hedef alındığını aktardı.

Chaudhry, saldırılarda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, "Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"HİNDİSTAN'IN SALDIRILARI KORKAKÇA"

Geo News'un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın saldırılarını "korkakça" şeklinde niteleyerek kınadı.

Saldırıların sivil bölgelere düzenlendiğini belirten Asif, "Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz. Yalnızca sivillere saldırmakla kalmadılar, aynı zamanda bunu kendi hava sahalarından yaptılar." ifadelerini kullandı.

Dawn'ın haberine göre, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Pakistan ordusunun Hindistan'a ait 2 uçağı düşürdüğü bilgisini doğrulayarak, "Şu anda Hindistan'ın saldırganlığına karşılık veriyoruz." dedi.

Tarar, Başbakan Şahbaz Şerif'in, yerel saatle 10.30'da Ulusal Güvenlik Komitesini toplama kararı aldığını açıkladı.

Pakistan'ın Pencap eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği nedeniyle Pencap'taki eğitim kurumları yarın kapalı kalacak." ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN: SİNDOOR OPERASYONU'NU BAŞLATTIK

Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu.

Altı bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Pakistan'a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı vurgulandı.

Hindistan hükümetinden de "Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi" açıklaması geldi.

HAKAN FİDAN'DAN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X sosyal medya platformundan, Hindistan ve Pakistan arasındaki durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin değerlendirmeleriyle hemfikir olduğunu belirterek durumun hızlıca sonlanmasını için Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

BM'DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu bildirdi. İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz." ifadelerini kullandı.