Hırvatistan'da okula bıçaklı saldırı : 1 öğrenci öldü, 6 yaralı

Haber Merkezi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Precko İlköğretim Okulu kana bulandı.

Sabah saatlerinde okula gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişin, bıçakla öğretmen ve öğrencilere saldırdı.

Saldırıda 7 yaşındaki bir öğrencinin olay yerinde hayatını kaybederken, 1 öğretmen ve 5 öğrencinin yaralandı.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Sağlık Bakanı Irena Hrstic, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

Zagreb'deki Sveti Duh Kliniğinden yapılan açıklamada, yaralı getirilen öğretmenin durumunun ağır olduğu belirtildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Elindeki kesici aletle kendine de zarar verdiği öğrenilen saldırganın polis gözetiminde olduğu açıklandı.

Başbakan Andrej Plenkovic de sabah saatlerinde meydana gelen trajediden derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Plenkovic, "Yaralıların Zagreb'deki hastanelerde tedavi altına alındığını biliyoruz. Ailelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili bakanlarımız olayı yakından takip edecek." dedi.