Hırvatistan'dan Azerbaycan ile enerji alanında işbirliği vurgusu

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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Hırvatistan ve Azerbaycan arasında başkent Zagreb'de düzenlenecek iş forumu öncesinde Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'u kabul etti.

Plenkovic, sosyal medya hesabından görüşmenin içeriğiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Plenkovic paylaşımında, Azerbaycan ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin "mükemmel" olduğunu aktardı.

İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLECEĞİ BİLDİRİLDİ

Plenkovic, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımlarının arttığını belirterek, iş forumunun, özellikle enerji ve turizm alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceğini kaydetti.

FORUM KAPSAMINDA BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

Cabbarov ise görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hırvatistan ile stratejik ortaklığı, ekonomi, ticaret ve karşılıklı yatırımların artırılması, enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesi konularını konuştuklarını ifade etti.

Forum kapsamında, enerji başta olmak üzere turizm, bilişim teknolojileri, tarım ve gıda gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor.