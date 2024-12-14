Hizbullah lideri Kasım: Suriye üzerinden askeri ikmal yolunu kaybettik

İHA

Hizbullah lideri Naim Kasım, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TEHLİKELİ BİR YAYILMACI DÜŞMANLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bir tampon bölgeyi ele geçirmesinin Suriye'nin “tehlikeli bir yayılmacı düşmanla” karşı karşıya olduğunun kanıtı olduğunu belirten Kasım, yeni iktidarın İsrail'i “düşman” olarak göreceğini ve İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceğini umduğunu söyledi.

Suriye ve Lübnan'daki halklar ve hükümetler arasında iş birliği beklentisini dile getiren Kasım, Hizbullah'ın Suriye'deki muhalif güçleri ülkedeki durum istikrara kavuşana kadar yargılayamayacağını ifade etti.

"BAŞKA YOLLAR ARAYACAĞIZ"

Hizbullah lideri konuşmasında, “Suriye'de kurulacak yeni hükümette tüm tarafların ve güçlerin yer almasını umuyoruz. Suriye halkının kendi hükümetini, anayasasını seçme hakkı vardır.” fadelerini kullandı.

Kasım ayrıca, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Hizbullah'ın Suriye üzerinden askeri ikmal yolunu kaybettiğini kaydeden Kasım, “Başka yollar arayacağız” dedi.