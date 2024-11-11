Hizbullah Sözcüsü: Uzun bir savaş için yeterli silah ve teçhizata sahibiz

AA

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'den dikkat çeken açıklama geldi.

Afifi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Seyyid el-Şüheda Külliyesinde "Şehitler Günü" dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"KUZEY HALKI ASLA GERİYE DÖNMEYECEK"

İsrail ordusunun tüm imkanlarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki hiçbir yerleşim yerinde tam olarak kontrolü ele geçiremediğini aktaran Afifi, İsrail'e seslenerek şu açıklamalarda bulundu:

Savaşınızı asla hava üstünlüğüyle ya da sivil, kadın ve çocukları öldürerek kazanamayacaksınız. Karada ilerleyemediğiniz ve etkili bir kontrol sağlayamadığınız sürece, asla siyasi hedeflerinize ulaşamayacaksınız ve kuzey halkı asla geri dönmeyecek.

"YETERLİ SİLAH, TEÇHİZAT VE MALZEMEYE SAHİBİZ"

Afifi, İsrail tarafından Hizbullah'ın füze stokunun sadece yüzde 20'sinin kaldığına yönelik iddialarına ilişkin cevabı sahada verdiklerini belirterek Tel Aviv, Hayfa ve Golan'daki bazı noktaları füzelerle hedef aldıklarını aktardı.

"Özellikle ön saflarda, her düzeyde hazırlandığımız uzun bir savaş için yeterli silah, teçhizat ve malzemeye sahibiz." diyen Afifi, Hizbullah'ın Lübnan ordusuyla da iyi bir ilişki içerisinde olduğunu ve tüm çabalara rağmen bu bağın koparılmayacağını bildirdi.