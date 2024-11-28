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Hizbullah'tan ateşkes açıklaması: Ellerimiz tetikte kalacak

Hizbullah'tan ateşkes açıklaması: Ellerimiz tetikte kalacak Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Hizbullah’tan yapılan ilk açıklamada, "Savaşçılarımızın gözleri düşmanın sınır ötesindeki hareketleri ve geri çekilme süreci üzerinde olacak, elleri ise Lübnan'ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.