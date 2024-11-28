Hizbullah'tan ateşkes açıklaması: Ellerimiz tetikte kalacak

Lübnan ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesine Hizbullah’tan ilk tepki...
Hizbullah’tan yapılan açıklamada İsrail'in gelecekte gerçekleştirebileceği olası saldırılara dikkat çekilerek, "Güçlerimiz, İsrail'in saldırılarına karşı koymaya tamamen hazır olacaktır" denildi.
İsrail’in Güney Lübnan’dan çekilme sürecinin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Savaşçılarımızın gözleri düşmanın sınır ötesindeki hareketleri ve geri çekilme süreci üzerinde olacak, elleri ise Lübnan'ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.
YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
Lübnan’da İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 14 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaları sona erdiren ateşkes antlaşması önceki gün erken saatlerde yürürlüğe girmişti.
Hizbullah'ın İsrail'in Mavi Hat'ın güneyindeki askerlerini aşamalı bir şekilde geri çekmesini, Lübnan ordusunun ise güney Lübnan'a asker konuşlandırmasını öngören ateşkes antlaşmasına vereceği tepki merak konusu olmuştu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış