Hollanda, Schengen sürecinde ayrımcılık yapıyor Vize başvurusu yapanların, milliyeti, yaşı ve cinsiyetine göre değerlendirildiği belirlendi.

AA

Avrupa ülkesi Hollanda'nın ırkçı tutumu ortaya çıkarıldı.

Hollanda merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu Lighthouse Report, durumu gözler önüne serdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın, Schengen vizesi başvurularını değerlendirirken milliyet, yaş ve cinsiyete dayalı ırkçı ve ayrımcı algoritmalar kullandığı belirtildi.

Irkçı algoritma kullanıyorlar

Lighthouse Reports tarafından NRC gazetesiyle ortak yapılan araştırmaya ilişkin açıklamada, Hollanda'nın 2015 yılından beri Schengen vizesi başvurularını gizli ve muhtemelen hukuka aykırı şekilde ırkçı bir algoritma kullanarak değerlendirdiği kaydedildi.

Cinsiyet, yaş, milliyet...

Schengen vizesine başvuranların cinsiyet, yaş ve milliyetine dayalı olarak algoritmalar oluşturduğu "risk profili"ne göre farklı değerlendirmelere tabi tutulduğu kaydedildi.

Mart 2023 verilerine göre, "yüksek riskli profil" olarak değerlendirilen vize başvurularının yüzde 33'ünün reddedildiği, söz konusu kategoride olanların vize değerlendirme süresinin aylarca sürdüğü bilgisine yer verildi.

Dışişleri yetkilisi: Derhal durdurun

Lighthouse Reports'un elde ettiği belgelere göre, Dışişleri Bakanlığı içerisindeki kişisel verileri koruma uzmanının söz konusu algoritmaların kullanımına karşı çıktığı ve şu tavsiyede bulunduğu ifade edildi:

Schengen vizesine başvuranların milliyetine dayalı inceleme yapan ve etnik kökenlerine dayalı ayrımcı muamelede bulunan bu sistemi derhal durdurun.

Vaatlerde bulundular ama henüz değişiklik yok

Dışişleri Bakanlığı'nın ayrımcı algoritmalara dayalı mevcut vize değerlendirme sisteminde değişiklik yapacağına ilişkin vaatlerde bulunmasına rağmen herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtilen açıklamada, söz konusu sistemin halen Bakanlık tarafından kullanıldığına işaret edildi.

Açıklamada, Hollanda Parlamentosu Milletvekili Kate Piri'nin söz konusu ayrımcı sisteme karşı çıkarak, "Surinam ve Fas gibi ülkelerin vatandaşları vize almakta çok zorlanıyor." diyerek Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nı eleştirdiği anlatıldı.

"Kurumumuz içindeki ırkçılığı ortadan kaldıracağız"

Sonuçları Aralık 2022'de açıklanan bağımsız soruşturmayla Hollanda Dışişleri Bakanlığında ırkçılığın yaygın olduğu ortaya koyulmuştu.

"Black Lives Matter" protestolarının ardından bakanlık memurlarının talebi üzerine Hollanda Dışişleri Bakanlığında yürütülen bağımsız soruşturmanın raporunda, bakanlıktaki ırkçılığın "saldırgan, doğrudan, aleni, bilinçli olmakla hemen göze çarpmayan, dolaylı, gizli, kasıtsız veya bilinçsiz olmak arasında değiştiği; iki kültürlü çalışanların ve beyaz olmayan yerel çalışanların ırkçılığın çeşitlerine maruz kaldığı" belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, rapora ilişkin açıklamasında ırkçılık olaylarının "ekstra acı verici olduğunu, çünkü her türlü ayrımcılığın yasak olduğunu ve uluslararası adaleti savunduklarını" kaydederek, "Kurumumuz içindeki ırkçılığı ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.