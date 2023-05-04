Hollanda’da 14 Mayıs kuyruğu: Türk seçmenler sandığa gitti Binlerce seçmen, ülkenin çeşitli şehirlerinde tercihlerini sandığa yansıttı. Seçime katılımın yüksek olduğu görüldü.

AA

Hollanda, yurt dışında kayıtlı en çok Türk seçmenin olduğu üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Avrupa ülkesinde 286 bin seçmen oy kullanma hakkına sahip.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi, Hollanda'da devam ediyor.

4 noktada sandık kuruldu

Başkent Amsterdam, Lahey, Deventer ve bu seçimde ilk kez sandık kurulan Eindhoven'da olmak üzere 4 noktada sandık kuruldu.

Eindhoven kentinde 29 Nisan’da başlayan ve 5 sandıkta kullanılan oy verme işlemi üç gün sürdü.

Uzun kuyruklar oluştu

Amsterdam, Lahey ve Deventer kentlerinde ise 29 Nisan’da başlayan oy verme işlemleri için uzun kuyrukların oluştuğu birçok sandık merkezinin önündeki yoğunluk sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu üçüncü ülke olan Hollanda’da kayıtlı 286 bin seçmen, 7 Mayıs'a kadar bu üç kentte kurulan sandıklarda istedikleri yerde oylarını kullanabilecek.

5 sandıkta oy kullanma işlemleri tamamlandı

Güvenlik kontrolünden geçerek sandık başına giden seçmenler, yerel saatle 09.00- 21.00 saatlerinde oy kullanabiliyor.

Lahey kentinde 25, Amsterdam’da 14 ve Deventer’de 14 sandık, 7 Mayıs’a kadar vatandaşların hizmetine sunulurken, Eindhoven'da 29 Nisan ila 1 Mayıs arasında 5 sandıktaki oy kullanma işlemleri tamamlandı.