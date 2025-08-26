Hollanda'da 4 gün çalışma modeli hazırlığı

Hollanda, OECD ülkeleri arasında en yüksek yarı zamanlı çalışma oranına sahip ülke.

Eurostat verilerine göre, 20 ila 64 yaş arası kişilerin ana işlerinde haftalık ortalama çalışma saati sadece 32,1 saat ile AB'de en kısa çalışma süresine sahip.

4 GÜNE DÜŞÜYOR

Hollanda bankası ING'de ekonomist olan Bert Colijn, tam zamanlı çalışanların çalışma saatlerini beş güne yaymak yerine dört güne sıkıştırmasının da giderek yaygınlaştığını söylüyor.

Colijin "Dört günlük çalışma haftası çok yaygın hale geldi. Ben beş gün çalışıyorum ve bazen beş gün çalıştığım için eleştiriliyorum!" dedi.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA POPÜLERLEŞTİ

Her şey kadınlarla başladı. Hollanda'da geleneksel olarak erkekler ailenin geçimini sağlayan kişi modelini benimsemişti, ta ki 1980'ler, 1990'lar ve 2000'lerde kadınlar yarı zamanlı işlerde işgücüne katılmaya başlayana kadar.

Bu durum, birçok kişinin 'bir buçuk' gelirli model olarak adlandırdığı bir duruma yol açtı.

Vergi ve sosyal yardım sistemi bu düzenlemeyi teşvik etti.

Zamanla, bu çalışma düzenleri normalleşirken, yarı zamanlı çalışma erkekler arasında da, özellikle küçük çocukları olanlar arasında, daha popüler hale geldi.