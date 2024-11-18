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Hollanda'da Ajax - Tel Aviv maçı sonrası yaşananlar nedeniyle bakan istifa etti

Hollanda'da Ajax - Tel Aviv maçı sonrası yaşananlar nedeniyle bakan istifa etti Amsterdam'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşananlar nedeniyle Hollanda Yardımlar ve Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanı Nora Achahbar istifa etti.