Hollanda'da Ajax - Tel Aviv maçı sonrası yaşananlar nedeniyle bakan istifa etti

DHA
Hollanda Amsterdam'da Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında Gazze soykırımı sebebiyle olaylar çıkmıştı.
Hollanda Yardımlar ve Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanı Nora Achahbar, başkent Amsterdam'da 7 Kasım'da oynanan ve Gazze savaşı nedeniyle olay çıkan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında Bakanlar Kurulu toplantılarında kullanılan ‘ırkçı söylemler’ nedeniyle istifa kararı aldı.
PARTİSİNİN HÜKÜMETTEKİ TEMSİLCİ SAYISINI 6'YA DÜŞÜRECEK
Temmuzda Devlet Bakanlığı görevine başlamadan önce savcılık, avukatlık ve hakimlik gibi çeşitli hukuki görevlerde bulunan Achahbar'ın istifasıyla Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) partisinin hükümetteki temsilci sayısının 6'ya düşeceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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