Hollanda'da apartmanda patlama: 3 ölü

DHA

Hollanda'nın başkenti Lahey'de, sabahın erken saatlerinde patlama sesleri duyuldu.

Kaynağının üç katlı bir apartman olduğu belirtilen patlama sonrası, binada bulunan üç kişinin öldüğü bildirildi.

Yaşanan felakete ilişkin, Lahey İtfaiye Birliği açıklama yaptı.

APARTMANIN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

Yazılı açıklamada, yerel saatle 06.15'te Lahey kentinde üç katlı bir apartmanda patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu apartmanın bir bölümünün çöktüğü ve yangın çıktığı ifade edildi.

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, yaptığı açıklamada, enkazdan 3 cesedin çıkarıldığını, biri ağır 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını ve enkaz altında daha fazla kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Yetkililer, patlamanın sebebinin henüz tespit edilemediğini, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.