Hollanda'da Eindhoven Havalimanı'nda hava trafiği durduruldu Hollanda'nın en büyük ikinci havalimanı Eindhoven Havalimanı'nda, bilgisayar sistemlerindeki arıza nedeniyle hava trafiği durduruldu.

İHA

Hollanda’da Savunma Bakanlığı’na bağlı bilgisayar sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle hizmetlerde aksaklık yaşandığı belirtildi.

Yaşanan arızanın nedeni henüz bilinmezken ülkenin ikinci büyük havalimanı olan Eindhoven Havalimanı'nda hava trafiği durduruldu.

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00'ye kadar tüm uçuşların durdurulduğu ve şu ana kadar en az 14 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNDE YAŞANAN ARIZA UÇUŞLARI İPTAL ETTİRDİ

Bir uçuşun Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, en az 3 uçuşun Eindhoven'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Almanya'nın Weeze Havalimanı'na başka bir uçuşun ise Belçika'daki Brüksel Havalimanı'na yönlendirildiği kaydedildi.

Ülkenin acil durum hizmetleri de çağrı hatlarının çalıştığını ancak alarm ve iletişim sistemlerinde kesinti yaşandığını duyurdu.

BAKANLIĞIN BİLİŞİM AĞINA BAĞLI TÜM HİZMETLER ETKİLENEBİLİR

Sahil Güvenlik birimi, iletişim ağında benzer bir arıza yaşandığını açıkladı.

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanlığın bilişim ağına bağlı tüm hizmetlerin arızadan etkilenebileceği aktarıldı.

Siber saldırı ihtimaline ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)