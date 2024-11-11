Hollanda'da Filistin destekçilerine sert polis müdahalesi

DHA

Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası İsrailli gruplar, Filistin bayrağına saldırmıştı.

Daha sonra saldırganlar, bir grup tarafından darbedilmiş ve ülke karışmıştı.

Yaşanan olayların ardından Filistin destekçileri, Dam Meydanı’nda bir araya geldi.

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE SERT MÜDAHALE

Polis, gösterinin yasaklı olduğu uyarısının ardından meydanda toplanan kalabalığa copla müdahale ederken, bazı göstericiler yaralandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Aralarında Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Jazie Veldhuyzen'in de bulunduğu çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.