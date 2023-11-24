Hollanda'da koalisyon arayışları: Rutte'nin partisi, Wilders'le koalisyonu reddetti Başbakan Rutte'nin partisi VVD, Wilders'in partisiyle koalisyona sıcak bakmıyor. Hükümetin çoğunluk için 76 sandalyeye ihtiyacı var.

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Hollanda'da düzenlenen genel seçimler, Başbakan Mark Rutte'nin üst üste 4 dönem liderliğinin ardından Hollanda'nın siyasi manzarasını yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.

Geert Wilders'in İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), 150 sandalyeli mecliste 37 sandalye kazandı.

Görevden ayrılmaya hazırlanan Başbakan Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 24 sandalye elde etti.

Rutte'nin partisinden koalisyona ret

Koalisyon görüşmeleri bu haftaki "şok edici" genel seçim sonucunun ardından başladı. Rutte'nin partisi, Müslüman karşıtı popülist Geert Wilders ile hükümet kurmayı reddetti.

The Guardian, "Partinin kararı, Wilders'in partisi PVV ile potansiyel bir ortaklık hükümetinin ilk yapı taşını ortadan kaldırıyor." diye yazdı.

Siyasi deprem

PVV'nin, diğer partilerden daha fazla sandalye kazanmasının "siyasi depreme" neden olduğu belirtildi.

VVD'nin kararı, Wilders'in koalisyon görüşmelerindeki olası aldatıcı yaklaşımlarına dikkat edilmesi gerektiğine dair uyarıların ardından geldi.

Rutte'nin yerine başbakan olma ihtimali var

Seçim sonucu, Wilders'in koalisyon kurma konusunda ilk tercih olmasını sağladı. Bu da söz konusu isme, Rutte'nin yerine başbakan olma ihtimalini veriyor.

Hollanda parlamentosunda 150 milletvekili bulunuyor. Herhangi bir hükümetin, çoğunluğu oluşturabilmesi için 76 sandalyeye ihtiyacı var.

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