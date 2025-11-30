Hong Kong’daki gökdelen yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 146’ya yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hong Kong'daki faciada bilanço ağırlaşıyor

Ülkenin kuzeyinde yer alan Tai Po bölgesinde bulunan "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende çarşamba günü çıkan yangında, bilanço ağırlaşıyor.

CAN KAYBI 146 OLDU

Hong Kong Polisi, yanan binada devam eden arama çalışmaları sırasında bulunan cesetlerle birlikte ölü sayısının 146’ya yükseldiğini açıkladı.

Hong Kong Polisi Kayıp ve Yaralı Birimi Başkanı Tsang Shuk-yin, 100 kişinin hala kayıp olduğunu ve yaralı sayısının 79 olduğunu belirtti.

"ARAMA ÇALIŞMALARI YAVAŞ İLERLİYOR"

Arama görevlisi Cheng Ka-chun ise "Binalar yapısal olarak sağlam durumda olsa da arama çalışmaları yavaş ilerliyor. İçerisi çok karanlık ve ışığın az olması nedeniyle çalışmak çok zor, özellikle pencerelerden uzak yerlerde." dedi.

Cheng, ekiplerin şu ana kadar 7 bloktan dört tanesini incelediğini söyledi.

ANMA YERİ OLUŞTURULDU

Hong Kong sakinleri, şehrin tarihindeki en kötü kazalardan biri olarak kayıtlara geçen felaket için olay yerinde geçici bir anma yeri oluşturdu.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, alana çiçek bırakıp dua etti ve el yazısıyla notlar bıraktı.